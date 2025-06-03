حالة الطقس.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لتقلبات جوية نتيجة لنشاط الرياح الشديدة، وإضراب حالة البحر.

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس ربيعي مائل نهارًا معتدل ليلًا، ونشاط الرياح تجاوز الـ 40 كيلو متر في الساعة، وساعد نشاط الرياح تلطيف حالة الطقس نهارًا نتيجة الإحساس بالبرودة، مؤكدًا أن هذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي.

وأشار إلى أن نشاط الرياح الشديد أثر حالة البحر، وأصبحت مضطربة نتيجة لنشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 2 حتى 3 أمتار، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمركز لم تتلقى أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية، أو الطرق الدولة حتى الآن.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الشواطئ، وعدم السماح للمواطنين بنزول البحر خاصة التي ترتفع فيه الأمواج، والتنسيق مع إدارات المرور لنشر ارتكازات مرورية وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية للحد من السرعة، مع التأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 37 والصغرى 21، وفي مدينة رأس سدر العظمى 35 والصغرى 20، وفي مدينة طابا العظمى 31 والصغرى 22، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 28 و الصغرى13، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 32 والصغرى 25 درجة.