3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في نقابة العمال بشبين الكوم- صور



المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في نقابة العمال بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، إذ أبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وانطلقت 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث بشارع صبري أبو علم بشبين الكوم، الذي تبين أن الحريق امتد إلى سور المدرسة المجاورة.

ونجحت جهود الحماية المدنية في إخماد الحريق نهاية الأمر، دون وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.