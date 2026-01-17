إعلان

دمتم سند".. حملة طبية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية (صور)

كتب : أميرة يوسف

02:09 م 17/01/2026
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت هيئة الرعاية الصحية، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة "دمتم سند" WAVE TWO بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة العامة وتقديم خدمات طبية استباقية لكافة المستفيدين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشهد توسعًا كبيرًا في نطاق التغطية الجغرافية لتشمل كافة قطاعات محافظة الإسماعيلية، مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الحملة مستمرة حتى 19 يناير الجاري، وتستهدف 17 ألف مواطن، في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية المتابعة الطبية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة اعتمدت خريطة انتشار طبية شاملة تغطي المدن والمراكز والمناطق الريفية بالمحافظة، وتشمل قطاعات الإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب والتل الكبير وفايد وأبوصوير والقصاصين، من خلال نقاط ارتكاز منتشرة في المناطق الأكثر ارتيادًا، ودور العبادة، ومراكز الشباب، والمجالس المحلية، بما يضمن الوصول المباشر إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم المختلفة.

ولفت الدكتور السبكي إلى أن مبادرة "دمتم سند" تعتمد على التواجد الميداني المكثف، إلى جانب نظام متكامل للزيارات المنزلية يستهدف الحالات غير القادرة على الحركة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يتم تنفيذ زيارات يومية من خلال الوحدات والمراكز الطبية لضمان الفحص الدوري واستمرارية العلاج وصرف الأدوية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

وأضاف "السبكي" أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية، وفحص ومتابعة الأمراض المزمنة، والتوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية الأساسية مثل تحاليل وظائف الكلى، وقياس السكر التراكمي، وفحص الدهون الثلاثية، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمضاعفات الصحية.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مبادرة "دمتم سند" تعكس التزام الهيئة الراسخ بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، ويعتمد على إيصال الخدمة الطبية بجودة عالمية إلى منزل المواطن وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يضمن سهولة الوصول وتحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

