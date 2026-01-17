بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد قرية دميرة ويشدد على رفع مستوى الخدمات

إقبال لافت ومنافسة قوية في انتخابات نقابة المحامين ببني سويف (صور)

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحانات اليوم الأول بأسيوط (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، على هامش متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية دميرة مركز طلخا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والنظافة العامة بالقرية، والاستجابة لمطالب وشكاوى الأهالي.

التقى المحافظ بأهالي القرية، قائلاً: "جئت اليوم للتأكد من التزام الوحدة المحلية برفع كفاءة الخدمات ومستوى النظافة بقرية دميرة"، مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لمبادرة شباب وأهالي القرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتنفيذ خطط النهوض بالقرية وخدماتها.

وأكد المحافظ لأبناء القرية أنهم شركاء للجهاز التنفيذي في النهوض بالخدمات والمصالح، قائلاً: "معًا جميعًا سنضع قرية دميرة في مقدمة قرى الدقهلية، لتتنافس في مسابقة أفضل قرية، بجهودكم ومشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية".

وشدد المحافظ على ضرورة مساهمة أبناء القرية في الحفاظ على مستوى النظافة من خلال التعاون والتنسيق، وتوعية الأهالي بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وعدم إلقائها في الشوارع، مشيدًا بالوعي الذي لمسه في شباب القرية وحرصهم على النهوض بقريتهم وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد المحافظ أن رؤساء الوحدات المحلية مسؤولون بشكل مباشر أمام المواطنين والجهاز الإداري للمحافظة عن مستوى الخدمات في نطاق اختصاصهم، ولن يُسمح بأي تقصير في تحمل هذه المسؤولية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية المباشرة لحياة المواطنين، مثل النظافة والمياه.

يذكر أن محافظة الدقهلية قد تفقدت الأسبوع الماضي قرية دميرة وقررت إقالة رئيسة الوحدة المحلية لتدني مستوى الخدمات، كما وجّه المحافظ الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بشن حملة نظافة موسعة ورفع المخلفات من المصرف.