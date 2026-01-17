"أخفت الجثة في الدولاب".. تفاصيل محاكمة أم قتلت رضيعتها بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة مي إ.م.ح، 23 عامًا، ربة منزل، لاتهامها بـ إنهاء حياة رضيعتها "كيان" البالغة من العمر 6 أشهر، بعد إخفائها داخل دولاب ملابس، ثم اتهام خطيبها السابق بقتل الطفلة بسبب خلافات بينهما.

قدّم محامي المتهمة طلبًا رسميًا بعرضها على الطب النفسي، لتحديد حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت تعاني من اضطرابات تستوجب إيداعها إحدى المصحات المتخصصة للعلاج، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تحديد حالتها الصحية بدقة.

كما طلبت المحكمة ضم تقرير البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صلة النسب وبيان والد الطفلة، إلى جانب سماع أقوال عدد من الشهود، في مقدمتهم والد المجني عليها.

وشددت النيابة العامة على ضرورة استكمال التحقيقات وفقًا للإجراءات القانونية، وطلبت تقارير الجهات المختصة، فيما قررت المحكمة حجز الطلبات المقدمة للمداولة، مع استكمال التقارير اللازمة، على أن تُستأنف الجلسات في موعد لاحق.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان.

وكانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية قد شهدت الواقعة يوم 30 سبتمبر 2025، حين قامت المتهمة —المطلقة من والد الطفلة— بإخفاء ابنتها داخل دولاب غرفة نومها، ثم أبلغت بتغيبها لإلصاق التهمة بـ خطيبها السابق انتقامًا منه، قبل أن تعود للمنزل وتكتشف وفاة الرضيعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية يفيد ببلاغ تغيب الطفلة، وبالفحص تم العثور على جثتها داخل الدولاب. وبمواجهة الأم، اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع خطيبها السابق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.