رفع أحدهم العصا بوجه معلمته.. قرار عاجل ضد 3 طلاب بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:03 م 17/01/2026

مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فصل 3 طلاب لمدة عام دراسي كامل بعد تهديدهم معلمتهم، حيث رافع أحدهم عصا بيده داخل لجنة امتحانات بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية – نظام 3-5 سنوات، بلجنة فرعية رقم 16، يوم 15 يناير 2026 أثناء الفترة الأولى لمادة الرياضيات، بينما قام الآخران بمساعدته وتصويره وترويج الفيديو.

وأوضح عبده أن المعلمة، المتخصصة في قسم الزراعة – الألبان، كانت تقوم بمراجعة أوراق الإجابة قبل تسليمها للكنترول حين وقعت الواقعة، مؤكدًا أن المديرية التعليمية شكلت لجنة للتحقيق وفحص الحادث بالكامل.

وأضاف أن لجنة الحماية المدرسية اتخذت قرار الفصل تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، مشددًا على متابعة سير الامتحانات لضمان سلامة المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن أي تجاوزات مماثلة ستتعامل معها المديرية بحزم وفق اللوائح القانونية.

مصطفى عبده وزارة التربية والتعليم

