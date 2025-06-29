محافظ جنوب سيناء يناقش تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمدينة رأس سدر، اليوم الأحد، ضم رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات، ونائب المحافظ والسكرتير العام، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث آليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات.

تناول الاجتماع سبل تعزيز كفاءة الأداء في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة، إضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية بالمحافظة، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تعرقل التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والخدمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين.

كما أشار إلى أهمية اللقاءات الدورية مع مسؤولي المديريات في مختلف مدن المحافظة، لمتابعة مؤشرات الأداء الخدمي والتأكد من سرعة الاستجابة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع المباشر على أهالي جنوب سيناء.