رسم وغناء وتمثيل.. اكتشف موهبة ابنك داخل مركز الإبداع بالبحيرة- صور

البحيرة - أحمد نصرة:

كل طفل يحمل بداخله نبتة لموهبة تنتظر من يرويها، ويتعهدها بالرعاية، وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في صناعة جيل واعٍ ومبدع، يجد في الفنون والمعرفة طريقًا للتعبير والتفوق.

انطلاقًا من هذا الدور الحيوي، أطلقت مديرية ثقافة البحيرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم البرنامج الصيفي لاكتشاف وتنمية المواهب، بهدف صقل قدرات النشء والشباب وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

تُقام فعاليات البرنامج طوال فترة الإجازة الصيفية بمركز الإبداع الفني بدمنهور، ويمكن للأطفال من سن 6 أعوام حتى 18 عام المشاركة به.

شهد اليوم الأول للبرنامج حضور عدد من القيادات الثقافية والتعليمية، من بينهم محمد البسيوني مدير عام ثقافة البحيرة، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، حيث جرت مراسم الافتتاح وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الطلاب الموهوبين.

يقول الشاعر بهجت صميدة، أحد المدربين بالبرنامج: " هناك سلسلة من الورش التدريبية المتنوعة التي تغطي مختلف الفنون والمهارات الإبداعية، ويشرف عليها نخبة من المتخصصين، حيث يقدم الشاعر عمرو الشيخ ورشًا في فن الشعر، ويتولى الكاتب هاني قدري ورش كتابة القصة والمسرح. كما تقام ورش في فنون الرسم بإشراف الفنان عماد كشك، ويقدم الفنان محمد البياع ورش التمثيل، بالإضافة إلى ورش الموسيقى التي تقدمها الدكتورة فاتن حافظ، وورش الغناء تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن المغربي، وورش الأشغال الفنية التي تقودها الأستاذة شيرين سامي، وورش الإلقاء التي أشرف بتقديمها".

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في هذا البرنامج، حيث قالت منال أحمد، والدة إحدى المشاركات: "البرنامج فرصة رائعة لتفريغ طاقة أولادنا بشكل إيجابي، خاصة في فترة الإجازة الصيفية، وأنا سعيدة أن ابنتي بدأت تكتشف قدراتها في الرسم والغناء".

وأضاف طارق عبد العظيم ، ولي أمر لأحد المشاركين: " بالتأكيد هي مبادرة عظيمة تشارك فيها العديد من الجهات، وأفضل ما فيها أنها متاحة للجميع وبالمجان".

أما الأطفال المشاركون، فقد عبّروا عن حماسهم الكبير، حيث قالت الطفلة كارن أحمد: "أنا سعيدة جدًا بالمبادرة دي، لأني لقيت حاجة أشغل فيها وقت وفراغي وفي نفس الوقت أستفيد وأنمي مواهبي، والجميل إن فيها ورش كتير ومتنوعة عشان كل واحد يختار المجال إللي بيحبه".

ويمتد البرنامج خلال فترة الإجازة الصيفية من 23 يونيو حتى 30 أغسطس 2025، في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الرامية إلى دعم الموهوبين، واكتشاف الطاقات الجديدة، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال الفنون والآداب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع ومؤمن بقيم الثقافة والجمال.