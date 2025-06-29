شاب ينهي حياته في ظروف غامضة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أقدم شاب عشريني على إنهاء حياته اليوم الأحد، داخل منزله في مركز ومدينة فايد في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان الشاب داخل مسكنه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

جرى الدفع بسيارة إسعاف تابعة لفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتوفى يُدعى “زياد م. خ”، ويبلغ من العمر نحو 23 عامًا، وتواصل الجهات الأمنية إجراء تحريات موسعة للتوصل إلى الدوافع التي قادته إلى إنهاء حياته، في ظل غموض يحيط بالحادث.

وتسود حالة من الحزن في المنطقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية لكشف الحقيقة وراء الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي من خلال عدد من الجهات المختصة، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، والذي يقدم استشارات نفسية ودعمًا للمحتاجين عبر الرقمين: 08008880700 و0220816831، على مدار الساعة.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا للاستفسارات النفسية عبر الرقم 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن إنهاء الإنسان لحياته جريمة من الكبائر وحرام شرعًا، لكنها لا تُخرج صاحبها من الإسلام، مشددة على ضرورة عدم تبرير هذه الأفعال أو خلق تعاطف معها، بل التعامل معها باعتبارها أزمة نفسية يمكن علاجها لدى المختصين.ش