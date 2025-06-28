الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نُقل محمود رمضان شعبان، فني مزلقان بمحافظة الإسماعيلية، إلى المركز الطبي لهيئة سكك حديد مصر بالقاهرة، لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد إصابته جراء تعدي شخصين عليه أثناء محاولته منعهما من عبور المزلقان خلال مرور قطار متجه إلى السويس.

وقال عبد الواحد رمضان، شقيق المصاب، إن هيئة السكك الحديدية أرسلت سيارة إسعاف من القاهرة، لنقل شقيقه من منزله بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، إلى المركز الطبي بالقاهرة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

وأكد أن شقيقه يتلقى أفضل الخدمات الطبية منذ لحظة وصوله إلى المركز، تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحت إشراف مباشر من العميد حسام كحيل مدير عام الأمن بالهيئة.

وأضاف أن التقارير الطبية أظهرت إصابة شقيقه بأعراض ما بعد الارتجاج، نتيجة الاعتداء، ما استدعى حجزه داخل المركز ووضعه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين استقرار حالته.