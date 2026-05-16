قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار العقارات سترتفع للأسف بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأوضح شكري خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن العملة تغيرت 10-12% للأعلى بسبب الحروب والمشاكل الإقليمية.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة في صعود مبالغ فيه عالمياً، وضعف الإمداد والتأمين زاد تكاليف الشحن، فزاد الألمونيوم والنحاس 40-45%.

ولفت إلى أن "معظم مدخلات الصناعة زادت بين 15 و20%، فدي معادلة هتنتهي بزيادة السعر في العقار جبراً، والسوق يتحمل أو لا يتحمل دي مشكلة تانية".

وأكد أن تصدير العقار للأجانب قفز من 200 مليون دولار إلى 2 مليار، وهذا مؤشر على استقرار مصر كأرض فرص.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن ما يصفه البعض بالفقاعة العقارية هو في الحقيقة ضعف تلاقي بين بائع جاد ومشتري جاد.