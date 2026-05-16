إعلان

هل يشهد 2026 ارتفاعًا في أسعار العقار؟.. طارق شكري يوضح

كتب : داليا الظنيني

11:35 م 16/05/2026

أسعار العقارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار العقارات سترتفع للأسف بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأوضح شكري خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن العملة تغيرت 10-12% للأعلى بسبب الحروب والمشاكل الإقليمية.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة في صعود مبالغ فيه عالمياً، وضعف الإمداد والتأمين زاد تكاليف الشحن، فزاد الألمونيوم والنحاس 40-45%.

ولفت إلى أن "معظم مدخلات الصناعة زادت بين 15 و20%، فدي معادلة هتنتهي بزيادة السعر في العقار جبراً، والسوق يتحمل أو لا يتحمل دي مشكلة تانية".

وأكد أن تصدير العقار للأجانب قفز من 200 مليون دولار إلى 2 مليار، وهذا مؤشر على استقرار مصر كأرض فرص.

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن ما يصفه البعض بالفقاعة العقارية هو في الحقيقة ضعف تلاقي بين بائع جاد ومشتري جاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع عقارات مدخلات الصناعة تصدير العقار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
حوادث وقضايا

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو
أخبار مصر

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
علاقات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
أخبار مصر

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فرصة اللقب الثالث تضيع.. اتحاد العاصمة يهزم الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية