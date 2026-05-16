نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" تتضمن تهديدا واضحا لطهران، حيث تظهره وهو يقف على مقدمة بارجة حربية وفي خلفيتها بوارج إيرانية، مع تعليق "كان الهدوء الذي يسبق العاصفة".

رسائل ترامب في حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إن من الأفضل للإيرانيين التوصل إلى اتفاق، محذرا في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية من أنه في حال عدم قيام طهران بذلك "فسيمرون بوقت عصيب للغاية".

خيارات واشنطن في صراع إيران وأمريكا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بجميع الخيارات في التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن الدبلوماسية تبقى الخيار المفضل لديه في هذه المرحلة.

أوضحت كيلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن الجهود الأمريكية مستمرة لإنهاء حرب إيران والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن تمتلك "أقصى قدر من النفوذ" على النظام الإيراني.

وشددت كيلي على أن ترامب لن يقبل إلا باتفاق يحقق المصالح الأمنية الأمريكية بشكل كامل، رغم تصاعد الضغوط داخل الإدارة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه طهران.

مستقبل التهديد والضغط في حرب إيران

ذكر السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إيفو دالدر في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن ترامب جرب سياسة التهديد والضغط ثم انتقل إلى المفاوضات.

رأى دالدر أن أيا من المسارين لم يحقق نتائج حاسمة حتى الآن في إطار صراع إيران وأمريكا، معتبرا أن ترامب يحاول في الوقت الحالي إيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة.

وأشار دالدر إلى أن الوضع الراهن يتطلب حسما لتجنب مزيد من التصعيد في ملف حرب إيران الذي يلقي بظلاله على المنطقة بشكل عام.