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السيطرة على حريق جرار زراعي محمل بالكتان قرب محطة وقود بالغربية

06:59 م الخميس 26 يونيو 2025

حريق جرار زراعي محمل بالكتان

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الغربية – مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع اليوم الخميس في مقطورة جرار زراعي محملة بمحصول الكتان بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة، وذلك عقب ملامسة الحمولة المرتفعة لأسلاك الكهرباء أثناء عبور المزلقان، ما أدى إلى اشتعال النيران.

وتلقى مأمور مركز شرطة السنطة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب الحريق قرب محطة وقود، ما أثار حالة من الذعر في المنطقة، حيث انتقلت على الفور قوة أمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وأظهرت التحريات والمعاينة الأولية أن السبب يعود إلى احتكاك محصول الكتان المرتفع بأسلاك الكهرباء، ما تسبب في توليد شرارة أشعلت النيران في الحمولة. وسارعت الأجهزة المعنية بتوجيه السائق إلى منطقة خالية بعيدًا عن محطة الوقود والمنازل، مما أسهم في تفادي كارثة محققة.

وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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