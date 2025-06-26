فيديو إطلاق نار عشوائي على أحد كباري القليوبية والأمن يكشف التفاصيل

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي على أحد الكباري.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد برصد فيديو متداول يظهر خلاله 3 أشخاص يطلقون أعيرة نارية بطريقة عشوائية.

وبالفحص والتحري، توصل فريق البحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى أن الواقعة تعود إلى مشاجرة نشبت يوم 17 من الشهر الجاري بين طرفين، الأول مكوّن من شخصين، والثاني من 3 أشخاص وهم الظاهرون في الفيديو، جميعهم من العناصر الجنائية ومقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة وقعت نتيجة خلافات بينهم، وتطورت إلى تبادل إطلاق نار، قبل أن يلوذ المتهمون بالفرار من موقع الحادث، دون ورود بلاغات رسمية في حينه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري (فرد محلي) استخدمت في الواقعة، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين كانت معدة للاتجار.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بتفاصيل الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.