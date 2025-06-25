السيطرة على حريق نشب في مخزن بلاستيك بأبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في مخزن للبلاستيك بمنطقة أرض التين في أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة دون وقوع خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق في مخزن للبلاستيك والخردة بمنطقة أرض التين دائرة مركز الخانكة.



انتقل الدكتور محمد ليلة رئيس مدينة الخانكة ونائبه إبراهيم سعيد السيد وخميس فارس فني الإشغالات وسيارتين إطفاء، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة وتبين ان المخزن يقع على مساحة 400 متر عشوائى ولم تقع أى خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.