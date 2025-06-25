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بالصور- حريق هائل يلتهم كسارة بلاستيك بقرية الرويجات في أسيوط

01:41 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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أسيوط ـ محمود عجمي:


اندلع حريق، اليوم الأربعاء، داخل كسارة بلاستيك بقرية الرويجات التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بتلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة باندلاع النيران في موقع الكسارة.

انتقلت قوات الأمن والمباحث إلى موقع الحادث، برفقة قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتجري حاليًا عمليات التبريد، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.


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أسيوط كسارة بلاستيك مديرية أمن أسيوط
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