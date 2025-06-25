مبارك: "جرين شرم" ساهم في تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 3.8 ميجاوات

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن مشروع جرين شرم لم يكن مجرد مشروع بيئي فقط، بل تجربة تنموية متكاملة ناجحة نتيجة لتضافر كافة الجهات لجعل شرم الشيخ أول مدينة بيئية نظيفة، لذا لابد من الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال تكاتف القطاع الخاص والعام، والمؤسسات الدوية، والسعي إلى الارتقاء بالمدينة إلى العالمية، مشيرًا إلى أن "جرين شرم" وهو ما أهل شرم الشيخ لتكون أول مدينة مصرية تنضم لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة، كونه يستهدف تحول "شرم الشيخ" لأول وجهة سياحية خضراء ومستدامة في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن المواطن المحلي له دور كبير وشريك أساسي في نشر التنمية المستدامة على أرض المحافظة، كونه أكثر دراية بأهمية المنطقة، مؤكدًا على استمرار العمل على محاور تنفيذ التنمية المستدامة للوصول إلى المعايير العالمية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص استثمارية متعددة بالمحافظة.

وناشد بضرورة تواصل مبادرات التوعية للمواطنين اتجاه التحول نحو الأخضر، للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وحماية البيئة المحيطة بنا، وجعل مدينة شرم الشيخ أيقونة الاستدامة في العالم تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية.

كما أكد المهندس محمد عليوه، مدير مشروع جرين شرم، أن برنامج "جرين شرم" يهدف إلى تحقيق تنمية خضراء مستدامة في شرم الشيخ، من خلال تطبيق تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي يعد نتاج عمل متواصل لأكثر من عامين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحافظة جنوب سيناء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، سواء من خلال المساهمة في تنفيذ التطبيقات البيئية، أو من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأوضح أن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، أحد محاور مشروع جريم شرم لتبلغ القدرة الإجمالية للمشروعات المنفذة 31 ميجاوات، حيث ساهم المشروع بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 3.8 ميجاوات، بمنح بلغت 2.2 مليون دولار، كما قدم المشروع الدعم الفني لتركيب 11 محطة طاقة شمسية إضافية بقدرة إجمالية 3.6 ميجاوات.