بالأسماء.. 103 طلاب يحصدون الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2025، بنسبة نجاح بلغت 64.39% على مستوى المحافظة.

وشهدت النتيجة تفوقًا ملحوظًا، حيث حصل 103 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية الكاملة "280 درجة"، وينشر "مصراوي" في هذا التقرير أسماء الطلاب المتفوقين الذين تصدروا النتيجة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 94,405 طالبًا وطالبة، نجح منهم 60,544، بنسبة نجاح بلغت 64.39%.

ووجه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشيدًا بجهود المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية، ومؤكدًا على أهمية مواصلة العمل لتطوير التعليم ودعم المتفوقين، وبذل المزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء التعليمي داخل مدارس المحافظة.

وينشر "مصراوي" في السطور التالية قائمة الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.