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منتخب مصر يختار حارسه الأساسي في ودية البرازيل.. تفاصيل

كتب : رمضان حسن

06:58 م 05/06/2026
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    التوأم إبراهيم وحسام حسن

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يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تحضيراته الجادة والقوية لمباراة البرازيل الودية التي تقام في الواحدة صباح الأحد المقبل في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم.

ويقام مونديال 2026 في 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك، وتقع مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

منتخب مصر يتطلع لتحقيق الهدف من ودية البرازيل

ويؤدي المنتخب الوطني تدريباته الأخيرة استعدادا لودية البرازيل في ملعب هانتيجتون باند بمدينة كليفلاند الأمريكية، وهناك تركيز شديد من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن علي تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه البروفة القوية قبل ملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو في بداية مشوار الفراعنة بكأس العالم.

واستقر الجهاز الفني علي اختيار مصطفي شوبير ليكون حارس مصر الأساسي في ودية البرازيل علي أن يتم الدفع بالحارس محمد الشناوي حسب ظروف المباراة وقتها، إذ يعتبر حسام حسن المدير الفني أن ودية البرازيل هي الفرصة الأخيرة له كمدرب في حسم اسم الحارس الذي سيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المونديال.

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