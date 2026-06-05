قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ستظل بين الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن السبب الرئيسى وراء ذلك هو استمرار تأثير الكتل الهوائية الصحراوية التى ترفع قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الأجواء المشمسة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار تُعد من أبرز العوامل التى تساعد على استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، موضحة أن الطقس الحالى يسجل معدلات أعلى من المعتاد فى مثل هذه الفترة من العام بحوالى درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، مع توقع استمرار الارتفاع لتصل فى بعض الأيام إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية، مؤكدة أن نسب الشعور بالحرارة ستظل مرتفعة بفعل العوامل الجوية المصاحبة.

وتابعت غانم قائلة: "إحنا بدأنا ندخل فى موجات متكررة من ارتفاع درجات الحرارة، ومفيش رجوع لدرجات الحرارة المنخفضة"، مشددة على أن هذه التغيرات المناخية أصبحت أكثر وضوحًا فى السنوات الأخيرة.

وشددت الدكتورة منار غانم على ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون عند الخروج خلال فترات الظهيرة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الحرص على تغيير درجة حرارة الجسم باستمرار لتجنب الشعور بالإجهاد الحرارى.

وأكدت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية وضع غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس، وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات، خاصة المياه، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل يومى لتجنب أى مخاطر محتملة ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.