منذ وقفة عيد الأضحى.. انتشال 11 غريقًا من نهر النيل بالقناطر الخيرية (صور)

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وفدًا رسميًا ضم قيادات دينية وتنفيذية وشعبية، من بينهم مشايخ الأوقاف وقساوسة الكنائس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث الذي وقع في مدينة أبنوب، في مشهد يعكس قيم التكاتف والتلاحم المجتمعي.

مشاركة قيادات تنفيذية في الزيارة

ضم الوفد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب، حيث حرص الجميع على مواساة أسر الضحايا والتعبير عن خالص التعازي.

دعم المحافظة الكامل للأسر

وخلال لقائه بالعائلات، شدد المحافظ على أن تقديم الدعم والرعاية لأسر الضحايا يمثل أولوية قصوى، مؤكداً متابعة احتياجاتهم الإنسانية والاجتماعية، وأن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا لتلبية أوجه الدعم المختلفة.

التكاتف المجتمعي نموذج مشرف

وأشار المحافظ إلى أن روح التضامن التي يظهرها أبناء أسيوط تمثل نموذجًا يحتذى به في التراحم وقت الأزمات، مؤكدًا أهمية التماسك المجتمعي في تجاوز الصعوبات.

إشادة بدور المصالحات والوعي المجتمعي

وأشاد المحافظ بما أبداه أهالي الضحايا من وعي ومسؤولية مجتمعية، مشيدًا بجهود اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف في دعم التهدئة وتعزيز السلم المجتمعي، بما يعكس أصالة المجتمع المصري.

تجديد التعازي والدعاء للضحايا

وفي ختام الزيارة، جدد محافظ أسيوط تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

متابعة طبية منذ وقوع الحادث

وكان المحافظ قد تابع منذ اللحظات الأولى تطورات حالة المصابين، واطمأن على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم حتى تعافيهم الكامل واستقرار حالتهم الصحية.