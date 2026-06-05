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انطلقت فعاليات مبادرة "شارع الفن" بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بهدف نشر الثقافة وتحويل الشوارع والميادين إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون الراقية، وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الجمال والوعي المجتمعي.

محافظ الإسكندرية: الفن لإحياء الطابع الحضاري

قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن المبادرة تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والارتقاء بالذوق العام، من خلال تقديم محتوى ثقافي وفني مجاني ومتنوع للمواطنين، وإحياء الطابع الحضاري والثقافي لعروس البحر المتوسط.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنشيط السياحة الداخلية، وجذب الزائرين إلى المناطق التراثية والحيوية بوسط المدينة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية الفنون.

عروض فنية وورش إبداعية تفاعل معها الجمهور

استُهل اليوم الأول بعروض فنية متميزة قدمتها فرقتا أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، وفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، بالإضافة إلى استعراضات مستوحاة من الفلكلور السكندري والمصري، منها: «إسكندرية المحروسة»، «إجازة سعيدة»، «جرس الفسحة»، «العتبة جزاز»، و«ويبهروك».

وتفاعل الجمهور مع الأناشيد والابتهالات الدينية، كما شهدت الفعاليات تنظيم ورش فنية لتعليم أساسيات التصوير الفوتوغرافي والرسم والفنون التشكيلية وصناعة الفخار، بمشاركة نخبة من الفنانين والمتخصصين، إلى جانب عروض الأراجوز وصندوق الدنيا والموسيقى العالمية والعروض الغنائية المتنوعة.

استمرار المبادرة لتعزيز الثقافة والفن

من المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، بما يسهم في خلق حالة من الحراك الثقافي والفني المستدام داخل شوارع الإسكندرية، ويعزز دور الفن في بناء الوعي المجتمعي ودعم الهوية المصرية الأصيلة.