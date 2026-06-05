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غلق جزئي لطريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. وتحويلات مرورية مؤقتة (صور)

كتب : محمد عامر

07:11 م 05/06/2026
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    تحويلات مرورية في الإسكندرية

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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن غلق جزئي مؤقت بمحيط تقاطع شارع جمال عبد الناصر مع شارع محمد نجيب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع محور محمد نجيب وإنشاء كوبري سيارات بهدف إلغاء التقاطع السطحي وتحقيق السيولة المرورية.

رفع الكمرات الخرسانية للكوبري

وفقًا لبيان صادر عن المحافظة، تشمل الأعمال رفع الكمرات الخرسانية الخاصة بالكوبري أعلى مسار طريق جمال عبد الناصر، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وإدارة مرور الإسكندرية.

تحويلات مرورية لتيسير الحركة

أوضحت المحافظة أنه تم إعداد خطة مرورية متكاملة لضمان استمرار الحركة بشكل آمن، وتشمل: القادم من المندرة اتجاه فيكتوريا: الانعطاف يمينًا والسير بمحاذاة أعمدة الكوبري عبر التحويلة المخصصة، القادم من فيكتوريا اتجاه المندرة: الانعطاف يمينًا والسير بمحاذاة أعمدة الكوبري من خلال المسار البديل المحدد.

تنويه هام للمواطنين

هيبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين الالتزام بالتحويلات المؤقتة، واتباع تعليمات رجال المرور والعلامات الإرشادية بمحيط الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وضمان انتظام الحركة المرورية حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع.

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