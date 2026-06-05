دعمت النجمة شريهان موهبة ابنتها تاليا القرآن في الرسم، ووجهت لها رسالة خاصة عبر خاصية الاستوري على "انستجرام.

وكتبت شريهان عن موهبة ابنتها تاليا: ابنتي ستكون في يوم ما مبدعة حقيقية أكثر من رائعة، لأنك ببساطة في كل وأي شيء أحبتيه وتتمنيه وتحلمي به وذاهبة إليه تخلصي له، وتعطيه وقته، وتتقنيه بمنتهى الالتزام والحب والضمير والإصرار والموهبة".

وأضافت: "أتمنى ليس لأنني والدتك أن اقتني إحدى لوحاتك عندما تنتهي منهم جميعا، كم أنا فخورة بك".

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

كانت النجمة شريهان ضمن نجوم الفن الذين شاركوا في افتتاح المتحف المصري الكبير، واحتفت باختيارها للمشاركة في هذا الحدث الضخم.

ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: " مصرية أنا .. وأفتخر بإنتمائي، لأقدم شعب، وأول حضارة، وأول جيش نظامي علي وجه الارض، وأول دولة في العالم “لها” تاريخ مكتوب، ومحظوظ اللي أتولد في بلد، الفن فيها متأصل، ومنحوت علي الجدران، بيجري في عروقي وعروق كل مصري من آلاف السنين.

آخر أعمال شريهان الفنية

كانت آخر مشاركات شريهان الفنية بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

تدور أحداث المسرحية حول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة (كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

وشارك ببطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل، سيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

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