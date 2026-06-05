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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا رباعيًا يوم السبت المقبل في حضور نائبه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة وعصام سراج مدير التعاقدات الجديد بالنادي وذلك لمواصلة دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لقيادة فريق الكرة في الموسم المقبل.

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي أن إدارة النادي الأهلي تكثف في الوقت الحالي من جهودها وتسابق الزمن من أجل الاستقرار علي المدرب الذي سيخلف الدنماركي ييس توروب الذي تم فسخ التعاقد معه.

وأوضح، أن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأحمر تضم حتى الآن 5 مدربين منهم الثنائي العربي الحسين عموتة ووليد الركراكي بجانب فان بوميل وميجيل كاردوزو وكوزمين أولاريو الذي انفصل مؤخرا عن تدريب المنتخب الإماراتي.

شروط الأهلي في التعاقد مع مدرب جديد

وأوضح أن اجتماع الخطيب مع الثلاثي، سيتم فيه الاستقرار علي هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق بشكل رسمي في الموسم الجديد، مشيرًا إلي أن النادي وضع بعض الشروط في المدرب الجديد علي رأسها امتلاكه خبرات تدريبية كبيرة ويكون صاحب شخصية قوية وحصل علي بطولات ولديه شغف قيادة الفريق الأحمر إلي العودة لمنصات التتويج مرة أخري.

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