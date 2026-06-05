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نقيب أطباء القاهرة: من المستحيل أن يجري طبيب القلب المزيف أي عمليات جراحية

كتب : حسن مرسي

08:28 م 05/06/2026

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

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أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن من المستحيل أن يكون الطبيب المزيف المضبوط قد أجرى أي عمليات جراحية لمرضى، لأن جراحة القلب والصدر ليست سهلة وأي شخص دخيل سينكشف بسهولة.

وأضافت غالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكارثة الحقيقية تكمن في قدرته على الكشف على مرضى وإخبارهم بأنهم يحتاجون عمليات أو كتابة علاجات خاطئة قد تؤدي إلى وفاتهم.

وأشارت نقيب أطباء القاهرة إلى أن المواطنين يجب عليهم التأكد من بيانات الطبيب وعدم الاعتماد فقط على ظهوره الإعلامي أو التسويق له، لأن السمعة وحدها لا تكفي.

وتابعت أن "من حق المريض يعرف الشهادات والترخيصات معلقة قدامه في العيادة، والبرامج الطبية لازم تتأكد قبل ما تستضيف أي حد إن هو طبيب معتمد ومسجل رسميًا".

وشددت الدكتورة شيرين غالب على ضرورة أن تقوم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالتحقق من هوية الأطباء والتأكد من عضويتهم في النقابة قبل السماح لهم بالعمل أو إجراء أي تدخلات طبية.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة أن النقابة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تسمح لأطباء غير مسجلين بممارسة المهنة، حفاظًا على سلامة المرضى وصحتهم.

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