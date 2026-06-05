مصر تسترد 4 قطع أثرية نادرة من أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية المصري، أنها استردت أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، إن القنصلية العامة في هيوستن بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تمكنت من استرداد وإعادة أربع قطع أثرية مصرية نادرة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وأشارت الخارجية، إلى أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة من الخارج حماية لتراثها الحضاري ولصون هويتها الثقافية.

وأوضحت الخارجية، أن ذلك يأتي في سياق حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الحضاري وصون هويتها الثقافية، كما يعكس العلاقات.