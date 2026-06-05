إعلان

مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية

كتب : وكالات

08:24 م 05/06/2026

مصر تسترد 4 قطع أثرية نادرة من أمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية المصري، أنها استردت أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، إن القنصلية العامة في هيوستن بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تمكنت من استرداد وإعادة أربع قطع أثرية مصرية نادرة تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأشارت الخارجية، إلى أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة من الخارج حماية لتراثها الحضاري ولصون هويتها الثقافية.
وأوضحت الخارجية، أن ذلك يأتي في سياق حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الحضاري وصون هويتها الثقافية، كما يعكس العلاقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استرداد الآثار المصرية مصر أمريكا الآثار المصرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

شريهان تكشف عن موهبة ابنتها تاليا وتوجه لها رسالة مؤثرة
زووم

شريهان تكشف عن موهبة ابنتها تاليا وتوجه لها رسالة مؤثرة
"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة
رياضة محلية

"سيطرة لراقصي السامبا".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام البرازيل قبل مباراة
30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"
شئون عربية و دولية

30 يومًا مقابل الـ10 مليارات دولار.. ترامب في مأزق بسبب "بي بي سي"

30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية
شئون عربية و دولية

30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية
غلق جزئي لطريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. وتحويلات مرورية مؤقتة (صور)
أخبار المحافظات

غلق جزئي لطريق جمال عبد الناصر بالإسكندرية.. وتحويلات مرورية مؤقتة (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية تعنف رئيس مدينة رأس غارب لضعف المتابعة.. وتحيل مسؤولين للتحقيق
30 ساعة من النيران على متن "جيرالد آر فورد".. طاقم الحاملة يفند الرواية الأمريكية: ظننا أننا سنفقد السفينة
منتخب مصر يختار حارسه الأساسي في ودية البرازيل.. تفاصيل