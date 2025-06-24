قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بحيازة حقيبتين ذخائر قادمًا بهم من أسوان لـ قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم داخل القطار في حدود محافظة الأقصر.

ترجع البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بإدارة مباحث السكة الحديد، بضبط حقيبتين بداخلهما ذخيرة داخل القطار القادم من أسوان في حدود محافظة الأقصر وتم ضبط المتهم في محطة قنا.

وبعد الفحص تبين أن الذخيرة 2500 طلقة تقريبًا داخل حقيبتين بحوزة شاب يُدعى "ح"، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم في قرية أبومناع غرب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، كان قادمًا بهم من محافظة أسوان.

وأوضحت التحريات أن المضبوطات تم التحفظ عليها داخل القطار في حدود محافظة الأقصر والمتهم تم ضبطه في محطة قنا واعترف بتفاصيل الواقعة، وعودته إلى محافظة الأقصر مرة أخرى وتحرر محضر وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.