التحفظ على سيارة ألقت مخلفات عشوائيًا بالمستقبل في الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف

ضبطت لجنة خدمات مدينة المستقبل، برئاسة أحمد الصولي، سيارة نصف نقل أثناء قيامها بإلقاء مخلفات في الطريق الخلفي للمدينة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لجمع ونقل القمامة. وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تعزيز جهود النظافة العامة، ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات في المدن والمراكز، والتصدي الحازم لأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو الصحة العامة.

وأوضحت المهندسة مها السيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة تستوجب التعامل الفوري، مؤكدة استمرار الحملات اليومية لرصد المخالفات، والتعامل بحسم مع أي شخص يخل بنظافة المدينة.

كما دعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات مماثلة، حفاظًا على بيئة نظيفة وآمنة لأهالي المدينة.