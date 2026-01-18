الشرع يكشف أسباب تأجيل لقائه مع قائد قسد.. تفاصيل

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه كان على موعد اليوم الأحد مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، لكنه تأخر للغد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف الشرع خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن لقائه مع مظلوم عبدي تأجل للغد بسبب الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة تهدئة الأوضاع بشأن الملفات العالقة مع قسد.

وأكد الرئيس السوري، أن الدولة السورية موحدة ومؤسساتها ستدخل إلى كافة أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث.

وفي وقت سابق، استقبل الشرع، اليوم الأحد في دمشق المبعوث الأمريكي توماس باراك، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.

وشدد الشرع خلال اللقاء على أهمية وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مؤكدًا أن بناء سوريا سيكون بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب.