فريق طبي بجامعة سوهاج ينقذ طفلًا من طعنة نافذة بالقلب

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ في مدينة سوهاج الجديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض اخترقت القلب والأوعية الدموية الرئيسية، ما وضعه في حالة خطرة للغاية.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن التدخل السريع والناجح يعكس المستوى المتقدم للرعاية الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، موضحًا أن العملية أُجريت باستخدام منظار الصدر الجراحي، وهو الأحدث من نوعه بصعيد مصر، وأسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة الطفل.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الحالة استدعت تشكيل فريق طبي طارئ من جراحي قسم جراحة القلب والصدر وفريق التخدير، حيث جرت العملية بشكل عاجل لاستخراج "المطواة"، ووقف النزيف، وترميم الأنسجة المصابة بدقة عالية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه جرى تفعيل خطة الطوارئ فور وصول الطفل، مع توفير كافة التجهيزات والإمكانات الطبية اللازمة، ما ساعد على التدخل السريع وإنقاذ حياته.

وأكد الدكتور عصام البدري، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن استخدام المنظار الجراحي مكّن الفريق من إجراء التدخل بأقل ضرر ممكن، والسيطرة على النزيف الحاد، مشيرًا إلى أن الطفل خرج من غرفة العمليات في حالة جيدة جدًا، وهو الآن تحت الملاحظة ويتماثل للشفاء.

ضم الفريق الطبي قسم جراحة القلب والصدر: الدكتور عصام البدري، الدكتور محسن صابر، الدكتور زياد عصام، الدكتور محمد مختار، والدكتور أحمد أسامة، وفريق التخدير: الدكتور إسلام العسيري، الدكتورة داليا أيمن، والدكتور أحمد عاشور.