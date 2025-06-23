محافظ المنيا يوجه بإخلاء عمارة مهددة بالسقوط ودعم المتضررين (صور)

المنيا – جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، بالإخلاء الفوري لأحد العقارات السكنية الآيلة للسقوط بمنطقة الحبشي، خلف مشروع السوق الحضاري بحي وسط المدينة، وذلك عقب تلقي شكاوى من السكان حول تهالك المبنى وخطورته على الأرواح، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة سابق لعدم صلاحيته الإنشائية وتهديده المباشر لحياة القاطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ لمتابعة سير العمل بمشروع السوق الحضاري بالمنطقة، حيث التقى عددًا من الأهالي، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه على الفور بتوفير سكن بديل آمن للأسر المتضررة ضمن وحدات مشروع دمشير السكني، إلى جانب صرف إعانات مالية عاجلة لتغطية الإيجار لمدة ثلاث سنوات لحين استقرار أوضاعهم.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التعامل السريع مع الأزمات الإنسانية، مشددًا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن الأجهزة التنفيذية جاهزة دائمًا للتحرك في مثل هذه المواقف.

وخلال اللقاء، سلّم المحافظ مساعدات إنسانية عاجلة للأسر المتضررة، مشيدًا بوعي الأهالي وسرعة إبلاغهم عن حالة العقار، ووجه بتكثيف المتابعة اليومية لحالة المباني والمرافق العامة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

من جانبهم، عبّر المواطنون عن امتنانهم للاستجابة السريعة من المحافظ، مثمّنين حرصه على التواجد الميداني وتقديم حلول عاجلة، ودعمه الكامل في هذا الظرف الطارئ.