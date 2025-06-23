لفتة أبوية.. محافظ المنوفية وكيلًا لعروس يتيمة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، بمكتبه بالديوان العام كـ"وكيلاً لعروس يتيم"، من مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم التابعة لجمعية الهلال الأحمر، ضمن مراسم عقد قرانها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وقدم محافظ المنوفية، خالص تهانيه القلبية للعروسين، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، وأهدى العروسة دعما ماليًا بمشاركة رجال الأعمال لاستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية وبناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية، وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكدًا دعمه الكامل والوقوف بجانبهما لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.