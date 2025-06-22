هل انتحرت طالبة الثانوية داخل لجنة المنيا الجديدة؟

المنيا - جمال محمد:

سادت حالة من الارتباك داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنيا الجديدة، بعد تعرض طالبة لحالة إغماء، والعثور على أقراص مجهولة إلى جوارها، مع وجود جرح سطحي في يدها، وهو ما أثار شكوكًا حول احتمالية محاولة انتحار.

ووفقًا لمصدر في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فإن الطالبة "ف. ع. ح" طلبت الذهاب إلى دورة المياه، وبعد تأخرها لأكثر من عشر دقائق، جرى استدعاء بعض الموظفات لفتح الباب، حيث تم العثور عليها ملقاة على الأرض وإلى جوارها أقراص لم يُعرف نوعها بعد.

أشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الطالبة أُصيبت بجرح سطحي في يدها، وتم نقلها فورًا عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف أن حالة الطالبة مستقرة ولم تُصب بأذى خطير، بينما لا يزال التقرير الطبي الرسمي قيد الانتظار لمعرفة نوعية الأقراص وسبب تناولها، وما إذا كانت الواقعة محاولة انتحار أم عرضًا صحيًا طارئًا.