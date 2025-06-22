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قطع المياه عن 4 مناطق في القليوبية غدًا الاثنين لمدة 9 ساعات

03:11 م الأحد 22 يونيو 2025

قطع المياه

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن عدد من القرى، منها: "ميت حلفا - ميت نما - حوض العمدة - كوم أشفين"، لمدة 9 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً من يوم الاثنين الموافق 2025/6/23.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية، في بيان لها، أن الانقطاع بالمياه يأتي نظرًا لأعمال ربط خطوط الصرف الصحي بمحطة عرب شركس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كاشفة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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قطع المياه القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي
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