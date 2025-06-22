صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها

الغربية- مروة شاهين:

قالت الدكتورة عزة عبدلله، أحد أصدقاء الطبيبة الراحلة نشوة عاطف، أن الفقيدة كانت تعاني من غيبوبة لمدة تجاوزت العامين منذ أن تعرضت لوعكة صحية وتوقف عضلة القلب أثناء عملها بأحد المستشفيات في قسم التخدير والعناية المركزة، وحاول الأطباء إسعافها وإنعاش قلبها وظلت على الأجهزة الطبية منذ ذلك الوقت على أمل عودتها للحياة حتي توفيت مساء السبت، داخل مستشفى طنطا الجامعي.

وأوضحت عزة، لـ"مصراوي"، أن الفقيدة كانت من أكفأ الطبيبات في مجالها، وأنها شاركت في عزل فيروس كورونا عام 2020، وكانت تضحي بحياتها من أجل المرضى، مضيفة: " كانت بتبقى خايفة على المرضى خاصة الكبار في السن كأنهم والديها".

وأضافت أنها كانت دائماً تحث زملائها على المشاركة وتحمل المسئولية أثناء الأزمة، وعدم التخاذل والوقوف بجانب المرضى ومواجهة الفيروس اللعين .

كانت كلية الطب بجامعة طنطا، أمس السبت، أعلنت وفاة الدكتورة نشوة عاطف بدوي، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، بعد صراع دام عامين مع المرض، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ بعضلة القلب خلال عملها، ما تسبب في دخولها في غيبوبة تامة، حتى توفيت اليوم.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين زملائها وأعضاء هيئة التدريس، حيث أكد العديد من أطباء مستشفيات جامعة طنطا أن الفقيدة كانت مشهودًا لها بحسن الخلق والسمعة الطيبة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعت كلية الطب الفقيدة بكلمات مؤثرة، وانتشرت عبارات التعزية على صفحات الأطباء ومجموعاتهم الخاصة، تعبيرًا عن بالغ الحزن لفقدانها.

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