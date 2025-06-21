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حريق يلتهم حظيرة مواشي في بني سويف

11:21 م السبت 21 يونيو 2025

أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق هائل، في حظيرة مواشي كائنة بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، مما نجم عنه نفوق عدد من رؤوس الماشية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الحماية المدنية وعلى رأسها رجال الإطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها للمباني المجاورة، دون خسائر في الأرواح، سوى نفوق عدد من رؤوس الماشية، واحتراق ماكينة ري، وتروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة.

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حريق حظيرة مواشي بني سويف بني عفان
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