إعلان

وزير خارجية إيران: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين

كتب : مصراوي

06:26 ص 15/01/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا توجد خطة لدى السلطات في بلاده لتنفيذ أحكام إعدام، وذلك في ظل الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام في إيران وأدت لسقوط قتلى وجرحى.

أوضح عراقجي: "لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقا الإعدام شنقا أمر مرفوض تماما".

وأشار إلى أن التظاهرات السلمية المستمرة في إيران شهدت عشرة أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قبل أن تعقبها 3 أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل، مشددا على أن "الهدوء قد عاد".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم، أنا واثق من أنه ليست هناك مخططات لتنفيذ إعدامات شنقا".

كان مسؤول إيراني قد أفاد في وقت سابق، أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة حقوقية بأن عدد القتلى تجاوز 2600.

يأتي هذا بينما قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي، إن إيران لم تشهد قط هذا الحجم من الدمار، وألقى بمسؤولية ذلك على الأعداء الأجانب، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إعدام المتظاهرين في إيران خلو المجال الجوي الإيراني دعم حقوق الإنسان في إيران مضللة و إغلاق المجال الجوي في إيران سقوط النظام الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يحافظ دماغك على أدائه المثالي؟
نصائح طبية

كيف يحافظ دماغك على أدائه المثالي؟
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان