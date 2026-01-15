وزير خارجية إيران: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين



وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه لا توجد خطة لدى السلطات في بلاده لتنفيذ أحكام إعدام، وذلك في ظل الاحتجاجات التي اندلعت منذ أيام في إيران وأدت لسقوط قتلى وجرحى.

أوضح عراقجي: "لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام شنقا الإعدام شنقا أمر مرفوض تماما".

وأشار إلى أن التظاهرات السلمية المستمرة في إيران شهدت عشرة أيام من الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، قبل أن تعقبها 3 أيام من العنف الذي دبرته إسرائيل، مشددا على أن "الهدوء قد عاد".

وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم، أنا واثق من أنه ليست هناك مخططات لتنفيذ إعدامات شنقا".

كان مسؤول إيراني قد أفاد في وقت سابق، أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة حقوقية بأن عدد القتلى تجاوز 2600.

يأتي هذا بينما قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي، إن إيران لم تشهد قط هذا الحجم من الدمار، وألقى بمسؤولية ذلك على الأعداء الأجانب، وفقا لسكاي نيوز.