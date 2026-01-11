حريق في محطة محولات ببني سويف وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

اندلع حريق محدود داخل المحولات المساعدة بمحطة محولات قُشيشة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والمجالس القروية المغذاة من المحطة.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الحريق، حيث أجرى متابعة لحظية للموقف واطّلع على جهود احتواء الآثار وسرعة إعادة التيار الكهربائي.

ووجّه المحافظ بسرعة التعامل الفوري مع الواقعة، مكلفًا علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف، بالتواجد الميداني داخل موقع المحطة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحين عودة الخدمة لطبيعتها.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة كهرباء بني سويف أنه فور وقوع الحريق تم الدفع الفوري بالأطقم الفنية المختصة للتعامل مع الحريق، والعمل على نقل الأحمال وتغذية القرى والمناطق المتأثرة على الخطوط المجاورة، مشيرا إلى أن القرى المتضررة شملت: الميمون، أنفسط، قمن العروس، وجزءًا من قرية أبو صير الملق، مؤكدًا أن أعمال الإصلاح جارية على قدم وساق، ومن المقرر إعادة التيار وعودة الخدمة بالكامل خلال ساعتين على الأكثر.