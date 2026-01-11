إعلان

عودة الكهرباء لقرى بني سويف مع "تخفيف أحمال" ساعة بعد حريق المحطة

كتب : حمدي سليمان

06:22 م 11/01/2026

حريق محطة محولات قشيشة

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن علي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، نجاح الفرق الفنية في إنهاء أعمال نقل التغذيات الكهربائية على الخطوط المجاورة، مما سمح بإعادة توصيل التيار الكهربائي للمناطق والقرى التي تأثرت بانقطاع الخدمة جراء الحريق المحدود الذي اندلع في محطة محولات قشيشة.

حلول مؤقتة

أوضح رئيس المدينة أن عملية إعادة التيار تمت بشكل مؤقت، وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف تخفيف حدة الانقطاع وضمان استمرار الخدمة للمواطنين، لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح الجارية داخل محطة المحولات المتضررة لضمان عودة الكفاءة الكاملة للشبكة.

نظام التناوب

وفي سياق متصل بالإجراءات التنظيمية، أشار المهندس أحمد قرني، رئيس قطاع كهرباء بني سويف، إلى أنه سيجري تطبيق نظام لتخفيف الأحمال على القرى المتأثرة كإجراء احترازي، حيث سيتم قطع التيار بواقع ساعة واحدة بالتناوب بين القرى، وذلك لضمان استقرار الشبكة ومنع حدوث أي أعطال إضافية قد تنتج عن التحميل الزائد قبل إتمام عمليات الصيانة الشاملة في المحطة.

عمل متواصل

وأكد رئيس قطاع كهرباء بني سويف أن الأطقم الفنية تواصل العمل في الموقع على مدار الساعة، بتنسيق مباشر وكامل مع الوحدة المحلية وغرفة السيطرة الموحدة بالمحافظة، لتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان عودة الخدمة لطبيعتها بشكل كامل وآمن في أقرب وقت ممكن.

بني سويف مركز ومدينة الواسطى التيار الكهربائي محطة محولات قشيشة قطاع كهرباء بني سويف

