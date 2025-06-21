بعد توقفه لسنوات.. محافظ أسيوط يفتتح مخبز الثورة بالأربعين - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:



افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، مخبز الثورة بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك بحضور العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التموين بالمحافظة.

ويأتي افتتاح المخبز في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، حيث يعود المخبز للعمل بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 20 جوال دقيق، بما يعادل نحو 14 ألف و500 رغيف بلدي مدعم، لتلبية احتياجات سكان منطقة الأربعين والمناطق المجاورة.

شارك في الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل المخبز يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أن تحسين منظومة السلع التموينية يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر، أن المخبز سيسهم في تقليل الضغط على المخابز المجاورة والحد من الزحام، في ظل النمو السكاني المتسارع، مشددًا على وجود متابعة ميدانية مستمرة لضمان انتظام العمل وجودة التوزيع وتحقيق العدالة في حصول المواطنين على الخبز المدعم.

وأضاف أن تطوير الخدمات التموينية يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في رفع كفاءة المخابز وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية التموينية.

وأعرب أهالي منطقة الأربعين عن تقديرهم لإعادة تشغيل المخبز، مشيدين بجهود المحافظة في تعزيز منظومة الخبز وتوفير احتياجاتهم اليومية بكفاءة وانتظام.





