15 عيادة طبية.. محافظ الإسكندرية يطلق القافلة التنموية بأرض العوايد

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



أطلق الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ترافقه السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة بمدرسة أرض العوايد بحي شرق.



وتعد القافلة الثالثة التي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لتقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.



وتفقد المحافظ فعاليات القافلة الطبية، والتي تضم 15 عيادة متنوعة شملت أقسام الباطنة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والعيادات المتنقلة، إذ جرى توقيع الكشف على أكثر من 2000 مستفيد مع صرف العلاج لهم بالمجان.



وتضمنت القافلة التنموية الشاملة تقديم حزمة متنوعة من التدخلات الطبية والغذائية وتوفير الكساء، إذ جرى توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة، و500 كيلو جرام من اللحوم على الأسر المستحقة، بالإضافة إلى تلقي طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.



وشملت القافلة توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الهمم، وإتاحة التقديم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها دون مقابل، فضلًا عن إقامة أنشطة ترفيهية وتوزيع شنط وهدايا وألعاب للأطفال، إلى جانب إقامة معرض ملابس شامل لجميع الأعمار.



وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذي تبذله مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، باعتباره مظلة غير حكومية داعمة للجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.



وأكد أن تنظيم مثل هذه القوافل التنموية يُعد نموذجًا يُحتذى به، يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المجالات، ورفع كفاءة الحياة المعيشية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستحقين، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى استمرار التكامل والتعاون التام بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية.





