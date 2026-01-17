تكريم الفنان النوبي أحمد إسماعيل على تمثيله المشرف لأسوان (صور)

محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان الإعدادية للاطمئنان على الامتحانات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل، ابن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه من إبداع فني راقٍ يعكس الهوية الثقافية الأصيلة.

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل، والذي تجلى بشكل واضح خلال مشاركته المشرفة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث العالمي الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، مؤكداً أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذا التكريم والدعم المعنوي، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرته الفنية في خدمة الفن المصري، والعمل على إبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريقة للأجيال القادمة.

وأوضح الفنان أحمد إسماعيل أنه، بناءً على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان، سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة في عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة، بما يسهم في إحياء التراث النوبى الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع.