سجن 3 سنوات لصيدلي بالإسكندرية وإغلاق صيدليته لضبطه بـ 225 قرص مخدر

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وغلق الصيدلية محل الواقعة لمدة سنة واحدة، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس،،وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع وقائع القضية المقيدة رقم 22830 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما جرى ضبط المتهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بالصيدلية محل الواقعة.

وتبين مرور حملة تفتيش من إدارة صيادلة العجمى الطبية علي الصيدلية محل عمل المتهم "ع.ح.ال" صيدلي، للتأكد من خلوها من ثمة مخالفات من خلال اللجنة المخصصة للتفتيش.

وتلاحظ وجود عقارات مخدرة دون سند أو مسوغ لوجودها إذ أسفر التفتيش عن وجود 64 قرص لمخدر التامول و 23 قرص لجوهر مخدر الامادول و50 قرص لعقار الباركبنول المخدر و50 لعقار الزولام 30 لعقار الرستولام بالإضافة إلى 5 امبولات لعقار البالبوفين و3 لعقار الامبوفين، فضلاً عن مجموعة من الأقراص والعقاقير المنشطة جنسيا.

ووفقاً لأوراق القضية حاول المتهم منع الحملة من القيام بعملهم والفرار إلا أنه جرى ضبطه وتبين أنه مقيد بالنقابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.