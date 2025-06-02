وكيل تعليم بني سويف: امتحان "الجبر والهندسة" مر بسلام

بني سويف-حمدي سليمان:

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي ببني سويف والبالغ عددهم 65.9 ألف طالبا و طالبة، امتحان نهاية العام في مادتي الجبر والهندسة، أمام 321 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

من جانبها تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وحرصت خلال جولتها على التحاور مع الطلاب حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة.



وأكدت وكيل الوزارة على عدم التهاون مع المخالفين لنظام الإمتحانات، وكل من يحاول الإخلال بنظام العملية التعليمية سواء بمحاولة الغش بأي وسيلة، أو إثارة الشغب داخل اللجان، مشددة على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال حالات الغش والشغب لتحقيق الانضباط داخل اللجان.