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"تريلا" تدهس 5 أشخاص أثناء انتظارهم المواصلات بالقليوبية.. ومصرع اثنين

10:25 ص الإثنين 02 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الدائري في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل بعدد من الأشخاص أثناء انتظارهم وسيلة مواصلات أعلى نزلة الرشاح، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، نُقلوا لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس ووجود ضحايا ومصابين أعلى نزلة الرشاح من الطريق الدائري في الخصوص.

وانتقل رجال المباحث والإسعاف إلى المكان، وتبين اصطدام سيارة نقل "تريلا " بـ5 أشخاص، واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود، وعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الطريق الدائري تريلا محافظة القليوبية حادث دهس الأجهزة الأمنية
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