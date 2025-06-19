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السيطرة على حريق محدود أعلى عقار سكني بالإسماعيلية

05:37 م الخميس 19 يونيو 2025

أرشيفية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف


تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا أوليًا من النجدة يُفيد بنشوب حريق محدود في مخلفات أعلى سطح منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة الحكر، وتحديدًا في شارع مكتبة أبو حسين.

وجرى إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وتجري في الوقت الحالي أعمال التبريد والفحص الفني من قبل رجال الإطفاء؛ للتأكد من أسباب اندلاع النيران وضمان عدم تجدده، فيما تواصل الجهات المعنية المتابعة الميدانية للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


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