بتكلفة 13 مليون جنيه.. تفاصيل رصف طريق "الحلمية ـ بحطيط" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد، بطول 5 كم وبمتوسط عرض من 10 إلى 12 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه، وذلك برفقة المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، في إطار متابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.

وأوضح وكيل وزارة الطرق أنه تم الانتهاء من رصف 2 كم حتى الآن، بعد إزالة العقبات أمام الشركة المنفذة وتوريد مادة البيتومين اللازمة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وفتح الطريق أمام حركة المرور منتصف يوليو 2025.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات القياسية، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية بمركز أبو حماد، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في القرى.

وأشار الأشموني إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الطرق، بما يضمن تسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.