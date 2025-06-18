بالصور- محافظ أسوان يهدي مفتاح المدينة للدكتور مجدي يعقوب

أسوان – إيهاب عمران:

أهدى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مفتاح المدينة إلى جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، تكريمًا لدوره الوطني ورسـالته الإنسانية والطبية والبحثية، التي تجاوزت حدود مصر إلى العالم أجمع.

وأكد محافظ أسوان خلال الزيارة التي أجراها لمركز مجدي يعقوب للقلب، أنه يتم حاليًا التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير، لإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على محور وكوبري "بديل خزان أسوان"، تعبيرًا عن الامتنان لواحد من أبرز الرموز الوطنية والإنسانية، الذي قدّم نموذجًا فريدًا في الطب الإنساني الراقي، وساهم بتحويل أسوان إلى قبلة للسياحة العلاجية في مصر والمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المركز واستكمال خدماته، كما تعمل على تطوير المنطقة المحيطة به وتكثيف أعمال النظافة على الطريق المؤدي إليه ليظل واجهة مشرفة تليق بالمكانة التي يحتلها المركز، وتستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى من داخل مصر وخارجها.

من جهته، أعرب الدكتور مجدي يعقوب عن شكره لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة، وعلى الدعم المستمر الذي تحظى به منظومة العمل داخل المركز، بما يمكّنها من أداء رسالتها السامية على أكمل وجه.

يُذكر أن مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب يُجري سنويًا أكثر من 4500 تدخل طبي، تتنوع بين جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية، ويستقبل ما يزيد عن 45 ألف مريض في عياداته الخارجية سنويًا.

ويضم المركز 100 سرير موزعة على أقسام متعددة، منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار، وغرفتان للعمليات مجهزتان بأحدث أنظمة الكبسولات الأمريكية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، وقسم للرعاية الفندقية، إلى جانب العيادات الخارجية وغرف الإقامة المخصصة للمرضى.

كما يحتوي المركز على قسم متطور للأبحاث العلمية والتدريب، يهدف إلى إعداد كوادر طبية من الجيل الثاني من الأطباء والممرضين والفنيين الشباب، المؤهلين على أعلى مستوى، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تخفف من آلام المرضى وترتقي بمستوى الخدمة الطبية المجانية المقدمة.