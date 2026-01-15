هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس، عبر حسابه على فيسبوك: "أصدق التهاني للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يمن علينا بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة