السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج

كتب : محمد نصار

08:29 م 15/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس، عبر حسابه على فيسبوك: "أصدق التهاني للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يمن علينا بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي يهنئ المصريين بليلة الإسراء والمعراج السيسي يهنئ الأمتين العربية والإسلامية

